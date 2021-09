Onderhoud aan N201

Aalsmeer/Uithoorn – De provincie Noord-Holland voert tussen 17 september en 1 oktober meerdere werkzaamheden uit op de N201 tussen het Aquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Bestemmingsverkeer voor Uithoorn en Aalsmeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid en moet rekening houden met vertraging.



Werkzaamheden ter hoogte van de Zijdelweg



Het asfalt wordt op de N201 vervangen. Tussen de Legmeerdijk en de Zijdelweg is van 19 tot en met 24 september de zuidelijke rijbaan op de N201 afgesloten. Hierdoor is ook de afrit van de N201 naar de N231 (Zijdelweg) voor het verkeer vanuit de richting Hoofddorp afgesloten. Tussen 26 september en 1 oktober is de noordelijke rijbaan op de N201 afgesloten tussen de Legmeerdijk en de Zijdelweg. Hierdoor is de oprit van de N231 (Zijdelweg) naar de N201 richting Hoofddorp is afgesloten. Verkeer op de N201 wordt tijdens de werkzaamheden via de andere rijbaan langs de werkzaamheden geleid. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Legmeerdijk en de Burgemeester Kasteleinweg.



Werkzaamheden tussen Waterwolftunnel en Legmeerdijk

In het weekend van 18 en 19 en van 25 en 26 september werkt de provincie Noord-Holland ook aan de N201 tussen de Waterwolftunnel en de Legmeerdijk. Bij deze werkzaamheden is de N201 geheel afgesloten tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk vanaf vrijdag 17 september (20.00 uur) tot maandag 20 september (06.00 uur) en vanaf vrijdag 24 september (20.00 uur) tot maandag 27 september (06.00 uur). Het verkeer op de N201 wordt met gele borden omgeleid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer.



Meer informatie

Met vragen over werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 – 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.