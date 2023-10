Onder het Maaiveld bij De Woudreus in de Herfstvakantie￼

De Ronde Venen – Op vrijdag 20 oktober en zondag 22 oktober vindt de vertoning van de film ‘Onder het maaiveld junior’ plaats bij NME-centrum De Woudreus in Wilnis. Wist je dat er in een handje grond meer bodemdiertjes leven dan dat er mensen op de aarde wonen? Meer dan acht miljard! De film ‘Onder het Maaiveld junior’ neemt je mee op een ondergrondse reis naar allemaal beestjes die je nog nooit hebt gezien. Het bodemleven speelt een ontzettend belangrijke rol in alles wat groeit en bloeit op onze aarde. Het bijzondere is dat je die kleine beestjes ook bij jou in de buurt de bodem gezond houden. En wist je dat de duizendpoot stiekem een beetje een opschepper is en helemaal geen duizend pootjes heeft, de slak een heel bijzonder slijmspoor achterlaat en als je heel stil je de regenworm kunt horen ritselen

Werkstations

Kinderen gaan ook aan de slag bij verschillende ‘werkstations’ om onze onderburen beter te leren kennen. Ze gaan op zoektocht naar bodemdieren in onze ontdektuin en ze kunnen een oorwormhotel maken. Zo helpen ze het bodemleven een handje. De film en activiteiten zijn geschikt voor gezinnen. Kinderen vanaf 6 jaar, maar ook jongere broertjes en zusjes zijn welkom. De kosten zijn 2 euro per deelnemend kind. Aanmelden is niet nodig.

Programma

13.30 uur inloop en activiteiten

14.00 uur Film vertoning op smartbord eerste helft “Onder het maaiveld junior”

14.30 uur activiteiten

15.30 uur Film vertoning tweede helft “Onder het maaiveld junior”

16.00 uur einde

Wil je de film graag bij een andere gelegenheid vertonen, in je klas of met je vereniging neem dan contact op met Herenboeren Groene Hart: voorzitter@herenboerengroenehart.nl