Onbekende klusser aan de deur? Zeg nee!

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 21 augustus is een oudere vrouw in Kudelstaart benaderd door een klusjesman. De man belde aan bij haar woning en bood aan de tuin op te willen knappen.

De vrouw vertrouwde het niet helemaal en vroeg wat de tuinbeurt haar zou gaan kosten. Het was een behoorlijk hoog bedrag, waarop de vrouw zei dit niet in huis te hebben. De ‘tuinman’ antwoordde dat zij geld kon gaan trekken bij de bankautomaat in het winkelcentrum en dat hij in haar huis zou blijven wachten. Dit leek de vrouw niet zo’n goed idee en heeft het aanbod afgeslagen. Hierop is de man weggegaan.

De vrouw belde hierna de Meerbode en natuurlijk is haar verteld dat ze beter aangifte kan doen bij de politie. Er is weliswaar niets gebeurd, maar het verleden leert dat er nogal eens inwoners zijn opgelicht door klusjesmannen, die het geld aannamen, zeiden de volgende dag terug te zullen komen en vervolgens niet meer kwamen opdagen of die na de klus meer geld opeisten.

Ga dus niet zomaar in zee met een ‘onbekende’ klusjesman. Beter is om een gespecialiseerd bedrijf in te huren. Ook in Kudelstaart of Aalsmeer benaderd door een tuinman of klusjesman aan de deur? De politie hoort het graag via 0900-8844.