Omwonenden niet blij met plannen Christinalaan￼

Uithoorn – Na bijna tien jaar stilstand staat het sein eindelijk op groen voor de plannen voor sloop en woningbouw in de Prinses Christinalaan. In november 2023 gaf Eigen Haard een presentatie in de commissie Wonen en Werken waaruit duidelijk werd dat de 57 huidige woningen dit jaar gesloopt gaan worden en dat er 76 nieuwe woningen gerealiseerd worden. Er komen in totaal vier blokken, daarvan zijn 32 beneden- en bovenwoningen (bebo’s) en 44 appartementen in complexen met vier woonlagen. Het vorige plan waarbij de huidige woningen vervangen zouden worden door eengezinswoningen en bebo’s was financieel niet haalbaar en ook bij dit plan zijn concessies gedaan, aldus Eigen Haard. Er moesten meer woningen komen om het rendabel te maken. Er komen geen sociale huurwoningen, maar de doelgroep is middeldure huur tot een maximum van 962 euro.

Hoogbouw

De huidige bewoners aan de overkant van de Christinalaan zijn op zijn zachts gezegd niet blij met deze nieuwe plannen. “We zijn niet tegen vernieuwing of verbetering van het Thamerdal, maar we vinden een verdichting met ruim tien procent woningen in een klein gedeelte van een straat meer dan voldoende”, geven zij aan. “Met 5.542 inwoners per vierkante meter behoort het Thamerdal al tot één van de dichtstbevolkte wijken van Nederland.” Ze schreven zelfs samen met bewoners van de Margrietlaan en de Van Ghentlaan een pamflet om hun bezwaren kenbaar te maken. Zij maken zich vooral zorgen over de hoogbouw en vragen zich af of het niet een laag minder kan. “Het kolossale gebouw van zestien meter hoog komt met de open galerijen nog geen twintig meter van mijn slaapkamerraam te staan”, zegt een bewoonster van de Prinses Margrietlaan. Dat is niet alleen een inbreuk op haar privacy door de inkijk, maar veroorzaakt naar verwachting ook geluidsoverlast. Een andere bewoonster van dezelfde straat is bang dat haar zonnepanelen geen zon meer opvangen door de hoogbouw.

Bezwaar

Ook is een aantal omwonenden bang voor grote toename van verkeer en parkeerproblemen. Eigen Haard geeft aan dat voldaan wordt aan de parkeernorm van 1.33 en dat er 25 parkeerplaatsen op eigen terrein komen, maar of dat genoeg is voor de 76 nieuwe bewoners betwijfelen de buurtbewoners. Zij vinden dat deze nieuwbouwplannen het unieke karakter van het Thamerdal aantasten. “Dit is het startsein voor het afbreken van het tuindorp zoals dat ooit ontworpen is door Wieger Bruin en ontwikkeld door Ebenezer Howard.” Ze begrijpen de argumentatie dat er woningnood is, maar ze hopen dat zij het verlies van de bijna tweehonderd afgebroken woningen in de Europarei niet hoeven goed te maken. “Door één woonlaag van het appartementencomplex af te halen, worden er twaalf woningen niet gebouwd. Zet dat af tegen het verlies van woongenot van veertig huidige bewoners.” Ze hopen dat de gemeente naar hun argumentatie zal luisteren, anders gaan ze officieel bezwaar maken tegen het besluit. De verwachting is dat er binnenkort begonnen wordt met de sloop, dat er in het vierde kwartaal gestart wordt met bouwen en dat in 2026 de eerste woningen worden opgeleverd. “Ooit was het Thamerdal een mooie wijk”, verzucht een bewoner van de Margrietlaan. “Het lijkt nu wel of we in een stad komen te wonen.”