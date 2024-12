Oma Coby’s Oliebollenbar tegen eenzaamheid

Aalsmeer – Tegen 2030 zal het aantal eenzame ouderen in Nederland stijgen van 1,8 miljoen naar maar liefst 2,2 miljoen, zo waarschuwt het Ouderenfonds. Dit betekent dat steeds meer ouderen, ook in een tijd van feestelijkheid en samen zijn in december, in stilte en eenzaamheid de dagen doorbrengen. Met Oma Coby’s Oliebollenbar gaat kleinzoon Mark Simoons de strijd aan tegen eenzaamheid: van elke verkochte zak oliebollen kan een eenzame oudere naar een feest die Stichting de Tijdmachine door heel het land organiseert.

Na een succesvol jaar in 2023 met een bereik van 1500 ouderen, heeft Mark besloten om Oma Coby’s Oliebollenbar dit jaar nog grootser uit te rollen. Met onder andere een afhaalpunt in Aalsmeer (vanaf 29 december in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat) en een speciale bezorgservice voor bedrijven door vrijwilliger Michael van de Velde.

Het idee van oliebollen naar familierecept verkopen, begon in de coronatijd. Mark besefte zich hoeveel ouderen vaak dagen, zelfs weken niemand op bezoek kregen. En dat dit eigenlijk geen uitzondering was. Zelfs zijn eigen oma Coby van inmiddels 98 jaar, die regelmatig bezoek ontvangt, vertelde zich weleens eenzaam te voelen net als veel van haar medebewoners in zorgcentrum ‘t Kloosterhof. “Het is belangrijk om ook wat voor je medemens te doen, zeker rond de feestdagen. Er is zoveel mogelijk als we ons er allemaal een beetje bewust van zijn. Als we hiermee eenzaamheid tegengaan, bak ik er nog wel een miljoen”, aldus Mark. Vanaf deze week zijn de oliebollen weer te bestellen via www.omacobysoliebollenbar.nl. Op de website ook meer informatie over deze actie.

Foto: Initiatiefnemer Mark Simoons en vrijwilliger Michael van de Velde met oma Coby bij de oliebollen-bezorgbus voor ‘t Kloosterhof. Foto: Cynthia Frankvoort