Oliebollen voor bewoners en medewerkers zorgcentra

Aalsmeer – De zorgcentra in Aalsmeer worden in deze feestelijke periode regelmatig verrast door bedrijven, die lekkernijen, bloemen en plantjes bezorgen voor de bewoners. Vandaag, donderdag 30 december, kunnen de ouderen en alle medewerkers genieten van oliebollen. Nick Eveleens van Multi Supplies is op bezoek geweest in de zorgcentra Aelsmeer en Kloosterhof en hij kwam niet met lege handen. De bewoners en het zorgpersoneel zijn getrakteerd op overheerlijke oliebollen.

De oliebollen zijn gebakken door vrijwilligers van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer. Net als vorig jaar wordt weer een oliebollen drive-thru georganiseerd. De oliebollen, appelflappen en appelbeignets worden gebakken door bakkerij Müller. Op oudejaarsdag, vrijdag 31 december, kunnen de bestellingen opgehaald worden bij sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Van 08.00 tot 15.00 uur kunnen de bollen en flappen opgehaald worden zonder dat de auto verlaten hoeft te worden. Gewoon langs rijden en de bestelling in ontvangst nemen.

De opbrengst van de oliebollen-verkoop komt ten goede aan de clubkas van de handbalvereniging. Kijk voor informatie op www.hvaalsmeer.nl of op de Facebook-pagina van Greenpark Aalsmeer.