Oldtimers kijken in Mijdrecht (2e editie)￼

Mijdrecht – Weet u het nog, vorig jaar? 250 oldtimers bij het zwembad en een drukte van jewelste! De organisatie van Oldtimer Middag Mijdrecht heeft besloten om hier een jaarlijkse traditie van te maken en op 25 juni aanstaande houden ze de 2eeditie van dit festijn.

Afgelopen week is het qua deelnemers helemaal volgeboekt, net als vorig jaar. Ook in de oldtimer-wereld krijgt Mijdrecht intussen al een prima reputatie. Het wordt nóg grootser, en nóg leuker. Méér eettentjes en méér oldtimers, muziek en kinder-activiteiten. En ook meer kraampjes met oldtimer gerelateerde spullenboel. En voor de echte fans: André Sharon zingt live zijn Rock & Roll repertoire vanuit een Amerikaanse pick-up truck op het food-court. Het evenement begint zondag 25 juni om 15.00 uur en loopt tot 19.00 uur. Zet het in je agenda.

Maar net als vorig jaar bent u al wel eerder welkom om het rijdend erfgoed van de weg te zien aankomen rijden. Het advies is wel om als bezoeker met de fiets te komen. Bezoekers met een auto mogen niet het terrein op van het zwembad/bowling. Die worden verwezen naar Rendementsweg 10 t/m 14 (een minuutje lopen van het evenement).