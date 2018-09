Oktober: Maand van de geschiedenis

Aalsmeer – In oktober gaan de jarige stichting Oud Aalsmeer (50 jaar) en de Historische Tuin Aalsmeer (40 jaar) zich de hele maand gezamenlijk inzetten om de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart dichter bij huis te brengen. De Maand van de Geschiedenis in de gemeente begint op zaterdag 6 oktober (van 13.30 tot 17.00 uur) met presentaties van beide stichtingen plus Korenmolen De Leeuw en De Bovenlanden Aalsmeer. In de veilingzaal van de Historische Tuin worden historische films vertoond.

Oosteinde

Op vrijdagavond 12 oktober (19.30 tot 22.15 uur in The Beach) houdt eerst Jan Willem de Wijn een verhaal (power point) over het de geschiedenis van het Oosteinde tot circa 1850, met migratie als rode draad. Gevolgd door Dirk Jongkind met lichtbeelden over het Oosteinde vanaf 1850.

Kudelstaart

De week erop is Kudelstaart aan de beurt in het Dorpshuis (ook van 19.30 tot 22.15 uur). Hier houdt Jan Willem de Wijn een verhaal over een aantal plekken in Kudelstaart waar zich in het verleden van alles heeft afgespeeld. Met een link naar de (inter)nationale geschiedenis. Daarna treedt Wim Roodenburg op met oude en actuele foto’s van locaties in Kudelstaart.

Jubileumveiling

Met deze, op wijken toegesneden, vorm van geschiedenis willen Oud Aalsmeer en Historische Tuin zich bij nieuwe inwoners van de gemeente (beter) bekend maken. De maand van de geschiedenis wordt afgesloten op zaterdag 27 oktober. Plaats van handeling: de Historische Tuin van 13.30 tot 17.00 uur. Dirk Jongkind laat een presentatie zien over het ontstaan van de tuinbouw in Aalsmeer. Na een film over de Historische Tuin is er een speciale jubileumveiling! Voor alle activiteiten in oktober geldt: gratis toegang voor iedereen!