Officiële opening Zonnehuis Majella

Mijdrecht – Dinsdag 29 oktober is het nieuwe Zonnehuis in Mijdrecht formeel geopend door mevrouw De Beer-Reijgersberg en burgemeester Divendal. Al in september verhuisden de bewoners en deelnemers van de dagbesteding van zorgcentrum Gerardus Majella naar de nieuwbouw in het oude dorpscentrum van Mijdrecht. Bewoner mevrouw De Beer, die samen met de burgemeester het lint doorknipte en daarmee het gebouw officieel geopend verklaarde, woont er samen met zeven andere bewoners met dementie in een van de groepswoningen.

Burgemeester Divendal sprak zijn blijdschap uit over het nieuwe Zonnehuis Majella: “Er is met liefde gebouwd en er wordt met liefde gezorgd.” Voor de inwoners van gemeente De Ronde Venen, dat in september het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ ontving, is een warme en deskundige plek gecreëerd voor mensen met dementie.

Met de dagbesteding en andere activiteiten voor ouderen uit Mijdrecht en omgeving levert Zonnehuis Majella een belangrijke bijdrage aan de inclusieve gemeente die De Ronde Venen wil zijn.