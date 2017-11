Ochtendwandeling met de boswachter

Amstelland – Sta vroeg op en ga mee wandelen met de boswachter op zondagochtend 19 november om 9.00 uur. Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Geniet na afloop van een kopje koffie of thee.

De wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. De kosten zijn 5 euro per persoon.

Start van de wandeling is bij de grote Parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3. Aanmelden via 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in de De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.