Oceanus Triathlon Team 12e op EK Mixed Relay

Aalsmeer – Het Oceanus Triathlon Team heeft afgelopen zondag 31 oktober de twaalfde plaats behaald op de Europese Kampioenschappen Mixed Relay voor teams in Alhandra in Portugal. De Mixed Relay is een Olympische format waarbij het Nederlandse team in Tokio de vierde plaats heeft behaald. Het format is een estafette over 250 meter zwemmen, 7 kilometer fietsen en 1700 meter lopen, waarbij er geracet wordt in de volgorde: Dame, heer, dame, heer.

Het team atleten van ZSC Oceanus bestond uit Elianne Huitema, Ian Pennekamp, Kimberley Groeneveld en Davy Heijsteeg en coaches John Heijsteeg en Ronald Stolk. Om 11.45 uur klonk zondag het startschot waarna de eerste dames, waaronder Elianne, het ‘brakke’ water indoken voor hun eerste 250 meter zwemmen. In het water van 18 graden en met de stromingen van eb en vloed draaiden de zwemmers om de plaatselijke haven heen om vervolgens de wetsuit te wisselen voor de fiets. Elianne Huitema wisselde zoals altijd erg snel en wist de aansluiting met de top 10 te behouden, zelfs na haar 7 kilometer fietsen en 1700 meter lopen wist ze als elfde Ian aan te tikken.

Ian Pennekamp (Nederlands Kampioen <23) wist zijn taak op zeer hoog niveau uit te voeren en met een geweldig looponderdeel werd het gat naar de tiende plaats verkleind. Nu was het de beurt aan Kimberley Groeneveld om het beste uit haar zelf te halen. Met grote gedrevenheid wist ze de elfde plek vast te houden tot aan de laatste honderd meter lopen en moest ze de sterke loopster net voor laten gaan bij de laatste wissel. Davy Heijsteeg wist net iets slimmer het water in te duiken en de juiste lijn te pakken in de stroming zodat hij naast zijn tegenstander kwam te liggen. Zij aan zij hebben ze het zwemonderdeel afgelegd. In de fiets achtervolging op het spekgladde natte parcours, vanwege het typische Nederlandse weer in Portugal, moest Davy de strijd om de elfde plaatst los laten. In de afsluitende onderdeel kon hij het gat niet meer dicht lopen en mocht hij als atleet van de ‘Paarse Brigade’ uit Aalsmeer de finish passeren op een fantastische twaalfde plek bij de elite. “Het was een bijzonder en waardevolle ervaring om deel te mogen nemen aan deze Europese kampioenschappen”, aldus het team en de coaches.

Interesse in de triathlonsport (en wie vindt zwemmen, fietsen en lopen nu niet leuk)? Neem dan contact op met het Oceanus Triathlon Team via www.oceanusaalsmeer.nl/triathlon.