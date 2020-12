Oceanus-lid Aiton (12) doet mee aan Thuis Triathlon

Aalsmeer – Aiton Veldt is met zijn 12 jaar de jongste deelnemer van de Thuis Triathlon. In overleg met zijn triathloncoach heeft hij besloten 375 meter te gaan zwemmen, 10 kilometer te gaan fietsen en 2,5 kilometer te gaan lopen. Geen kinderachtige afstanden. En hij doet het niet voor de eerste keer. Zo liep hij afgelopen september dezelfde afstand op het NK Triathlon Jeugd in Roermond. Toen liep hij voor zijn eigen persoonlijke recordtijd. Dit keer loopt, fietst en zwemt hij voor het goede doel. Om geld op te halen voor kankeronderzoeksproject TIPZO.

Aiton maakte kanker van dichtbij mee. En zag welke impact de ziekte heeft. Zijn moeder Bianca kreeg op 23 juli 2019 de diagnose borstkanker. Afgelopen maart kreeg zij haar laatste bestraling. Gelukkig gaat het nu beter met haar.

Toen Aiton Maarten’s oproep voor de Thuis Triathlon zag, dacht hij: “Dat lijkt me leuk. Ik wil kankeronderzoek graag vooruit helpen. Ik doe mee!” Hij ging om de tafel met zijn vader, moeder en coach en maakte een trainingsplan.

Met de paplepel

Triathlons zijn Aiton met de paplepel ingegoten. Hij komt uit een erg triathlon-minded gezin. Zijn broer en zus gingen hem voor als actief beoefenaars van deze veeleisende multi-sport. Zelf traint hij al vanaf zijn zesde. Inmiddels is de brugklasser de enige thuis die nog altijd fanatiek loopt, fietst en zwemt. Dat doet hij bij Oceanus Triathlon in Aalsmeer, een van de weinige triathlonclubs voor jeugd in Nederland.

Aiton neemt zijn sport heel serieus. Hij traint maar liefst vier keer in de week. Anderhalf uur per keer. Eén keer per week looptraining, twee keer zwemtraining en één keer fiets- en techniektraining. ‘s Winters doet de Hoofddorper dat vooral binnen, maar in de zomer oefent hij het liefst in de buitenlucht. Het huis van de familie Veldt is met een loopband en een indoorfietstrainingsapparaat volledig triathlon-proof uitgerust. Toen Aiton door corona niet in het openbare zwembad kon trainen, stond er een zelfs een zwembad met een zwem-elastiek in de tuin. Zo’n rekbare band maakt het mogelijk om in een zwembad voor langere afstanden te trainen. “Je creëert als het ware een eindeloos zwembad”, legt zijn vader uit.

Posters op school

Van zijn ouders, coach, docenten, familie en vrienden krijgt Aiton een hoop steun. Zijn ouders zijn zo trots als een pauw. Moeder Bianca: “Geweldig dat hij zich op deze manier inzet voor zo goed mogelijke palliatieve zorg!” En de eerste donatie op zijn actiepagina was van zijn coach. Ook verschillende van Aiton’s docenten hebben daar inmiddels een geldelijke bijdrage gedaan. Om de opbrengst verder te verhogen, mocht de gedreven scholier posters ophangen op school. Tot nu toe haalde hij al 466 euro op. Zijn streefbedrag staat op 500 euro.

Beretrots

Oceanus is natuurlijk beretrots op de jongste deelnemer! aan de Thuis Triathlon. Wanneer Aiton zelf het meest trots zal zijn? “Als ik de ThuisTriathlon heb uitgefietst, gelopen en gezwommen, en daarmee een super mooi bedrag heb opgehaald!” Wil jij Aiton steunen? Doneer dan op zijn donatiepagina (thuistriathlon.mvdwfoundation.nl (Aiton gaat er voor) Aiton tijdens zijn ThuisTriathlon live volgen kan via zijn Instagram-pagina (instagram.com: aitonveldt).

Foto: Aiton Veldt (12) gaat deelnemen aan de Thuis Thriathlon om geld op te halen voor het kankeronderzoeksproject TIPZO. Foto: Bjorn Parée