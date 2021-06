OBS Kudelstaart verrast leerlingen met feest

Kudelstaart – Omdat alle kinderen zich steeds moesten aanpassen – les op school, thuisles, klas in quarantaine, toch weer naar school – vonden de leerkrachten van OBS Kudelstaart dalton i.o. het tijd om de kinderen eens in het zonnetje te zetten, om zo het schooljaar toch fijn af te sluiten.

De leerkrachten hadden bedacht dat het een verrassingsfeest moest zijn. In het diepste geheim werd er van alles geregeld. Op 16 juni kwamen alle kinderen nietsvermoedend naar school. Daar startten de lessen zoals gewoonlijk. Groep 3 ging naar zwemles, groep 6 had gym en in de andere groepen werd gewoon spelling en rekenen gegeven. Het was wel een beetje vreemd dat het schoolplein helemaal versierd was! Wat dat vanwege de voetbal, een jarige of….?

Tot ongeveer een uurtje of 10 aan alle kinderen werd gevraagd naar buiten te gaan. Sandra Hof, de directeur, vertelde dat er feest gevierd ging worden. En een feest was het: Een poffertjeskraam met een echt terras, bingo met voor ieder kind een leuke prijs, dans- en muziekworkshops in samenwerking met Cultuurpunt Aalsmeer, waterspelletjes, gezellige muziek om op te dansen en op de foto in de photobooth.

Alsof het allemaal nog niet genoeg was, kwam daar ook nog de ijscoman aangereden en mochten alle kinderen een ijsje halen. “Het was fantastisch om de kinderen in het zonnetje te zetten! We kijken terug op een geweldig feest, de kinderen hebben deze dag echt verdiend”, aldus alle leerkrachten van OBS Kudelstaart.