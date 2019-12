OBS De Eendracht en RKS Hoflandschool ontvangen Sinterklaas en Pieten!

Mijdrecht – Op woensdagmorgen 4 december was het weer heel erg druk op het schoolplein van basisscholen OBS De Eendracht en RKS Hofland. Vol verwachting van wat er ongetwijfeld weer gaat komen staan daar alle leerlingen van het scholencomplex te trappelen van de kou én ongeduld! Zou de Goede Sint nog komen? Ineens bromt er in de verte een busje…en zien de kinderen die al kunnen lezen vanuit de verte de bus met daarop de letters ‘Sintersportschool’ aankomen. Het trappelen van de kou wordt springen van blijdschap: daar is de Sint met alle Pieten weer, wat hebben ze hem gemist! De deur van het busje schuift open en er springen Pieten naar buiten met fietsjes, hoepels en tennisrackets. In een mum van tijd krioelen ze over het plein en maken de mooiste wheely kunsten met hun speciale sportfietsen. De Sint wordt hartelijk ontvangen door beide directeuren van de scholen en daarna begroet hij de leerlingen, hun leerkrachten en de ouders. Als altijd ruimt hij veel tijd in voor wat gesprekjes met de leerlingen. De Sint laat zien dat hij nog uiterst soepel met een racket om kan gaan en maakt deel uit van een spannende ‘love game.’ Uiteraard wordt de wedstrijd door Sinterklaas gewonnen en druipen de Pieten een beetje teleurgesteld af! Na een klein half uur is het tijd voor de Sint om zijn traditionele warme chocolademelk te drinken voor hij plaats neemt in zijn Bisschoppelijke Gymzaal. Daar mogen alle ouders en leerlingen hem bezoeken terwijl hij hen laat zien hoe hij zijn uitstekende conditie op peil kan houden.