Nostalgische beelden van 90 jaar geleden

Aalsmeer – Volgende week donderdag- 15 en vrijdagavond 16 augustus is het weer zover. Dan start de kaartverkoop voor het Nostalgisch Filmfestival, dat op dinsdag 10 september in de feesttent op het Praamplein wordt gehouden. Het Boekhuis in de Zijdstraat is hiervoor speciaal geopend tussen 19.00 en 20.00 uur.

Een toegangsbewijs, voor zowel de middag- als avondvoorstelling, kost 7,50 euro, inclusief garderobe, koffie/thee en een feestelijke lekkernij vanwege het 25-jarig bestaan van de Feestweek. Vanaf zaterdag 17 augustus zijn kaarten, indien nog voorradig, verkrijgbaar tijdens de normale openingstijden van het Boekhuis.

Het is voor de achtste keer dat Dick Piet het Nostalgisch Filmfestival organiseert én presenteert. Opnieuw is het hem gelukt een gevarieerd programma samen te stellen. De films zijn dertig tot negentig jaar oud, waaronder unieke beelden van de bevrijding van Aalsmeer in mei 1945. Verder nooit eerder vertoonde films van nijverheidsschool ‘De Poort’ en mavo ‘De Wiekslag’ in 1984.

Een film waar de nostalgie vanaf druipt, is die van de dertig jaar geleden opgeheven winkel van Jan Hoogendoorn in de Zijdstraat. Dat geldt tevens voor ‘Kleurrijk Aalsmeer in de jaren vijftig en zestig’, een aaneenschakeling van fraaie opnamen uit verschillende films. Een film uit midden jaren tachtig, toont de metamorfose die Aalsmeer afgelopen dertig jaar heeft ondergaan.

Verder korte films van het pontje bij Rijsenhout in 1992, de verbreding van de Provinciale weg in 1972, de opening van Showbizzcity in 1997 en een reportage uit 1981 over de reconstructie van de glastuinbouw in Aalsmeer, met onder meer opnamen van de kwekerij van Piet Tulp aan de Hornweg.

Kudelstaarters’ Wim Kan en Corry Vonk zorgen voor een vrolijke noot in een film van de uitreiking van een ‘lintje’ aan Kan in het oude raadhuis in de Dorpsstraat. Een ‘klassieker’ op het programma is die uit de jaren dertig van het Witte Kruis, met soms hilarische beelden van het Badhuis, de zuigelingen- en kleuterzorg, de moedercursus, verstrekking van ijs, een straatcollecte, ‘thuishulp’ en ziekenvervoer.

De aanvang van de nostalgische middag – en avondvoorstelling, is resp. om 14.00 en 20.00 uur. Gezien de vele positieve reacties vorig jaar, kunnen bezoekers ook nu weer rekenen op comfortabele kuipstoelen. Nieuw is dat de films dit jaar op grotere LED-schermen worden vertoond. Door het hogere contrast, is de ‘beleving’ van de filmbeelden op een LED-scherm vele malen groter.