Nostalgisch Filmfestival geheel uitverkocht!

Aalsmeer – Alle 1500 kaarten voor het achtste Nostalgisch Filmfestival, op dinsdag 10 september in de feesttent op het Praamplein, zijn uitverkocht. Vlogen de 750 plaatsbewijzen voor de avondvoorstelling in een half uur als zoete broodjes over de toonbank van het Boekhuis, de laatste twee van de 750 kaarten voor de middagvoorstelling werden zaterdagmorgen om half tien, direct na de openstelling van de winkel, verkocht.

“Dat de avond snel uitverkocht zou zijn, was gezien voorgaande jaren voorspelbaar”, zegt organisator/presentator Dick Piet. “Het is voor het eerst, dat nu ook de middag helemaal is uitverkocht. Zelfs ruim een week voordat de films worden vertoond. Geweldig natuurlijk, maar dit had ik echt niet verwacht. Moet je je voorstellen: 750 mensen die op een dinsdagmiddag naar de films komen kijken.”

Het was in 2012, dat het bestuur van Feestweek Aalsmeer de journalist vroeg een nostalgisch filmprogramma op de dinsdagavond te presenteren. Bekend was zijn betrokkenheid met de nostalgische filmavonden in de jaren ’80 en ’90 en zijn filmarchief van het vroegere Aalsmeer. De eerste nostalgische filmavond tijdens de feestweek trok zeshonderd bezoekers. Het jaar erop, werd Dick Piet gevraagd ook de dinsdagmiddag voor zijn rekening te nemen, die door zo’n driehonderd mensen werd bezocht.

Het Nostalgisch Filmfestival op de dinsdag van de Feestweek is inmiddels uitgegroeid tot een traditie. Vorig jaar konden dankzij een andere opstelling van de stoelen ruim honderd bezoekers meer in de zaal. Evengoed was toen de avond snel uitverkocht, terwijl de middag zo’n zeshonderd bezoekers trok. Bij elkaar rond 1300 bezoekers. Dit jaar dus nog eens tweehonderd meer, het maximum aantal.

“Ik voel me een bevoorrecht mens, dat ik mijn hobby – speuren naar en verzamelen van oude filmbeelden van Aalsmeer, die tot een verhaal monteren en van toepasselijke muziek voorzien – mag delen met zoveel mensen”, aldus Dick Piet. “Met elkaar genieten van de nostalgische beelden. En vooral samen een ontzettende leuke, reünieachtige middag of avond te beleven. Zelf heb ik er in elk geval weer veel zin in.’’

Animo voor Feestweek groot

De animo voor de Feestweek is sowieso bijzonder groot dit jaar. De feestavond op donderdag was in no time uitverkocht en ook voor de vrijdag- en zaterdagavond zijn geen kaarten meer te koop. Vol! Naar de feesttent op de woensdagavond kan wel. Er zijn nog kaarten voor de optredens van de Rem Band en Direct. Maar ook hiervoor geldt: Wacht niet te lang, deze kaartjes gaan ook als ‘warme broodjes’. Bestellen en meer informatie via www.feestweek.nl