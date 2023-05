Noodfonds voor problemen door energierekening

Uithoorn – Veel huishoudens komen financieel in de knel door de hoge energiekosten. De maatregelen van het Rijk, zoals de energietoeslagen, het prijsplafond en maatregelen voor verduurzaming helpen niet altijd genoeg. Daarom biedt de gemeente tot het eind van dit jaar een extra financieel vangnet voor haar inwoners: het Noodfonds energiekosten. De gemeente heeft hiervoor eenmalig een bedrag van €25.000 vrijgemaakt.

Het noodfonds is bedoeld voor inwoners die door de gestegen energiekosten in geldproblemen zijn gekomen. Zij kunnen eenmalig een bijdrage aanvragen zolang er geld in het Noodfonds van de gemeente zit, maar uiterlijk tot 31 december 2023. Het bedrag, maximaal €2.000, hoeft niet te worden terugbetaald.

Voorwaarden

Per woonadres kan één aanvraag worden gedaan; dat kan een koop- of huurwoning zijn. De aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn en ingeschreven op dat adres. Zij of hij moet kunnen aantonen dat de energiekosten van het huishouden zijn gestegen door de Europese energiecrisis en niet door toegenomen energiegebruik. Ook moet duidelijk zijn dat de gestegen energiekosten hebben geleid tot acute financiële nood, bijvoorbeeld dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas en licht.

Zelf opvangen

Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt de gemeente naar uw inkomen en naar uw vaste lasten. Om te zien of er voor u als inwoner mogelijkheden zijn om de verhoging van de energiekosten zelf op te vangen. Door een goede planning van uw uitgaven bijvoorbeeld, maar ook door energiemaatregelen in huis.

Aanvragen?

Alle informatie voor het aanvragen van een bijdrage uit het Noodfonds energiekosten vindt u op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen. Voor hulp kunt u ook bellen met het Sociaal Loket, 0297 – 513111, of het Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar 0297 – 303044.