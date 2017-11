Nog even opruimen en dan nieuwbouw in Mijdrecht

Mijdrecht – Het is op eens een vreemd gezicht om midden in de Dorpsstraat een ‘vlakte’ te zien waar ooit Passage Molenhof en de winkel voor woninginrichting van Van Kreuningen stond. Medewerkers van Sloopbedrijf André Winkel hebben hun beste beentje voorgezet met het snel slopen van de oude meuk.

Daar was tien weken voor uitgetrokken nadat op 14 september jl. tijdens ene feestelijk moment de eerste sloophandeling werd verricht door wethouder David Moolenburg samen met Stefan Nap als een van de eerste nieuwe bewoners van het toekomstige project Molenhof dat in 2019 zal worden opgeleverd. Het tijdsbestek voor het slopen is gehaald. Wat nu zal volgen is een grote bouwpunt aan weerszijden van de Kerkvaart, omdat ook de bouw van het nieuwe zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht tussen de Kom en de Dorpsstraat begin volgend jaar van start gaat. Maar eerst nog even de restanten opruimen waarna de grond bouwrijp kan worden gemaakt.