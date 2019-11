Nog een paar nachtjes: Circus in Kudelstaart

Kudelstaart – Nog een paar nachtjes slapen en dan barst het spektakel op het toneel in het Dorpshuis los. De spelers hebben er veel zin in en alle teksten kunnen zij inmiddels dromen. Ook zijn de kelen gesmeerd, zodat de zangkunsten voice-waardig zijn, de danseressen staan te popelen, alle decorstukken staan strak in de lak om te shinen in de piste en de ‘special effects’ zijn tot in het detail gerepeteerd.

Kortom: Toneelvereniging Kudelstaart is er klaar voor om onder leiding van de enthousiaste Brabantse regisseuse Iris van Rooij bezoekers een mooie avond uit te bezorgen. Ook Roy en Justin Huiskens, Nederlands bekroonde Aalsmeerse illusionisten duo, geeft acte de présance in het circus, dus spektakel gegarandeerd. Hooggeëerd publiek, komt dat zien!

Smakelijke traktatie tijdens première

Op vrijdag 15 november is de grande opening van dit doldwaze circusavontuur. Om de première extra feestelijk te maken ontvangen alle gasten deze avond een smakelijke verrassing, passend bij een avondje circus. Ook wordt de revue gespeeld op vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 november. In totaal zal de revue 7 keer worden opgevoerd; er wordt ook opgetreden voor de OVAK en Ondernemersvereniging Kudelstaart op 20 november, dit zijn echter besloten bijeenkomsten. Kom naar het prachtig vernieuwde Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg om deze langverwachte revue te aanschouwen.

Al veel kaarten verkocht

Dat er grote belangstelling is van trouwe fans en nieuwsgierige omstanders blijkt wel uit het feit dat er al veel kaarten verkocht zijn. Om te zorgen dat u niet voor een dichte deur komt te staan, wordt aangeraden om de laatste kaarten in de voorverkoop aan te schaffen. Zolang de voorraad strekt zijn deze beschikbaar bij Gall&Gall in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van Aalsmeer. Helaas is het niet mogelijk om te pinnen; gepaste betaling wordt op prijs gesteld. Tevens zijn online kaarten te bestellen via de site van de toneelvereniging www.toneelverenigingkudelstaart.nl.

Indien de avond niet helemaal is uitverkocht zullen de laatste kaarten aan de deur te verkrijgen zijn. De prijs per toegangsbewijs is 12,50 euro. De zaal zal open gaan om 19.30 uur en de voorstelling begint om 20.15 uur. In de pauze is er een verloting. Een leuke en ongedwongen avond uit, dicht bij huis, waar ook de iets jongere bezoeker vast en zeker om kan lachen, dus komt allen en maak er een leuk (gezins) avondje uit van.