Noah heeft de dag van zijn leven op het circuit van Zandvoort￼

Uithoorn – “Ik wens dat ik een rondje op het circuit van Zandvoort in een hele snelle auto mag rijden.” Noah Booms, één van de kunstenaars van Stichting Ons Tweede Thuis, die de wensbank in de hal van Ziekenhuis Amstelland hebben gemaakt, deed deze wens. Samen met zijn familie was hij de gehele dag te gast op het circuit van Zandvoort met als hoogtepunt de vervulling van zijn wens: een rondje in een snelle auto op het circuit van Zandvoort. In samenwerking met Stichting Groot Hart is deze wens vervuld.

Geslaagde dag

Noah werd samen met zijn broer en ouders rondgeleid in de pits, werden getrakteerd op een hapje en een drankje en mochten in allerlei raceauto’s zitten. Hoogtepunt van de dag was een rondje over het circuit op volle snelheid naast een echte coureur. Ook zijn broer Jessy mocht aan de activiteiten meedoen en genoot hiervan. Met de gesigneerde oorkondes en t-shirts met daarop de raceauto ging de familie Booms huiswaarts. Wat een geslaagde dag!

Over Stichting Groot Hart

Initiatiefnemer van Groot Hart is tv-presentator en autocoureur Rob Kamphues. Hij onderging als 3-jarig jochie een hartoperatie waaraan hij zijn leven te danken heeft. Nog steeds heeft hij een speciale plek in zijn hart voor kinderen die leven met een ernstige ziekte of aandoening. Om hen, samen met hun gezin een mooie dag te bezorgen, is Groot Hart opgericht.

Wensbank Ziekenhuis Amstelland

Sinds begin dit jaar siert de wensbank de hal van Ziekenhuis Amstelland. Dit kunstwerk is ontworpen door ontwerper Piet Cohen uit Amstelveen en gemaakt door de creatievelingen van Werk- en Dagcentrum Middelpolder van Stichting Ons Tweede Thuis. Patiënten, medewerkers en bezoekers kunnen wensen in de wensbank achterlaten of online een wens indienen. Periodiek worden door Ziekenhuis Amstelland en WISH3 de mooiste wensen vervuld.