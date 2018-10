Noa en Vlinder houden Rijsenhout schoon!

Rijsenhout – Wat is er in deze tijd nou nog leuker dan computeren en gamen? Vuil ruimen in de natuur, vinden Noa Zijderveld (8) en Vlinder Baas (7). De twee meiden besloten samen om het mini-bosje in Rijsenhout, het Schelpenpad, eens onder handen te gaan nemen.

Gewapend met een grijpstok, twee vuilniszakken en een doos voor al het afval stonden Noa en Vlinder zondagmorgen 28 oktober samen te trappelen om te beginnen aan hun zelf bedachte actie ‘Wij houden heel Rijsenhout schoon’.

Aan enthousiasme ontbrak het niet, maar aan zwerfafval ook niet! Binnen korte tijd hadden de meiden twee volle grote vuilniszakken vol. Lege chipszakken, heel veel bier- en frisdrankblikjes en zelfs een joggingbroek en een fietsband was de oogst van twee uurtjes vuil ruimen. Sommige dingen waren echt te vies om met de blote handen beet te nemen. Zonder prikstok of handschoenen is dit werk niet te doen, zo ervaarden Noa en Vlinder.

Maar, ze vonden het heel leuk om te doen. Veel waardering kregen de meiden van inwoners. Bijna iedere voorbijganger trakteerde de dames op een compliment. Noa en Vlinder hebben nu de smaak te pakken en kunnen niet wachten om weer aan het ‘werk’ te gaan. “Wie weet brengen we op deze manier meerdere kinderen op het idee om de natuur op deze manier een handje te helpen”, aldus de twee enthousiast. Wat een toppers!