NLdoet: zeldzame planten als beloning voor je werk

Hoofddorp – In heemtuin De Heimanshof in Hoofddorp worden tijdens NLdoet op 11 en 12 maart onder andere wilde planten gerooid. Deze soorten woekeren in De Heimanshof maar zijn zeldzaam in Nederland. De heemtuin wil ze graag een nieuwe bestemming geven om zo de biodiversiteit in Haarlemmermeer te verhogen. Daarom mogen vrijwilligers die op deze dagen komen helpen, zelf enkele exemplaren uitsteken en mee naar huis nemen voor hun eigen tuin. Het gaat om een aantal looksoorten (armbloemig, das-, slange- en driekantig), tongvarens en hangende zegge. Wil je meer informatie? Ga dan naar de site van NLdoet (www.nldoet.nl) en zoek de pagina van De Heimanshof.