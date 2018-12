NK beachvolleybal in The Beach dit weekend

Aalsmeer – Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 december vindt het NK beachvolleybal plaats in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. De vaderlandse beachvolleybaltop gaat hier strijden om de nationale indoortitels. Een unieke gelegenheid om de beste heren- en beste dameskoppels van Nederland in een subtropische en sfeervolle entourage in eigen land te bewonderen, voordat ze op weg naar het nieuwe beachvolleybalseizoen uitzwermen over de wereld. Hoogstaand beachvolleybal van eigen bodem, waaraan onder andere voormalig wereldkampioenen en winnaars van het brons op de Olympische Spelen van 2016 Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zullen deelnemen.

Komende jaren in Aalsmeer

Het Nederlands kampioenschap indoor beachvolleybal keert niet alleen terug naar Aalsmeer, het zal er voorlopig ook terug blijven komen. De nationale volleybalbond NeVoBo en de directie van The Beach hebben de intentie uitgesproken om de komende drie jaar het NK in Aalsmeer te laten plaatsvinden. Dat betekent dat tot en met het olympisch seizoen 2020 de nationale top in Aalsmeer te bewonderen zal zijn. De evenementen in The Beach, die met vijf eerdere NK’s en als gastheer van meerdere toernooien van het internationale World Tour-circuit voldoende expertise in huis heeft, staan bekend om de sportieve en informele sfeer.

Footvolley Legends

En The Beach zou The Beach niet zijn, als er niet iets speciaals op het programma komt te staan. Vrijdagavond 21 december is dat het geval en komen de Legends of Footvolley de zandbak in. Iconische voetbalspelers, voormalige profs, die een ongeëvenaarde techniek in de benen hebben en dolgraag willen laten zien dat ze het spelletje nog niet zijn verleerd. Zij worden gekoppeld aan amateurs voor een op zichzelf staand event binnen het NK beachvolleybal en spelen een uniek footvolleytoernooi. Het zal je maar gebeuren dat je straks met Frank de Boer als partner tegenover Denny Landzaat staat, want die voetballegendes hebben al aangegeven interesse te hebben.

Meer toernooien

Verder staat The Beach in Aalsmeer in het weekeinde van 21 tot 23 december volledig in het teken van het (beach)volleybal, want behalve het Nederlands kampioenschap wordt een deel van het zand gereserveerd voor meerdere veelzijdige beachvolleybal side-events; van familietoernooien tot bedrijfsevents en van jeugdclinics tot veteranenduels. Kortom, een volleybalweekeinde dat je niet mag missen. Voor het NK staat de vrijdag in het teken van de kwalificaties, zaterdag het hoofdtoernooi en is zondag de grote finaledag.

De toegang vrijdagavond is 5 euro, zaterdag gratis entree en voor de finales van het NK Beach 2018 op zondag wordt 5 euro per persoon gevraagd. Kijk voor meer informatie op www.thebeach.nl of blijf op de hoogte via facebook.