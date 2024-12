Nina van Kouwen en Thijs Hoogerdijk voorgedragen als kinderburgemeesters

De Ronde Venen – Het college van B en W draagt Nina van Kouwen uit Vinkeveen en Thijs Hoogerdijk uit Mijdrecht voor als nieuwe kinderburgemeesters in De Ronde Venen. De gemeenteraad wordt 30 januari 2025 gevraagd de twee kinderen te benoemen. Nina en Thijs volgen Myrthe van Oostrom en Bastiaan Andriesssen op. Myrthe en Bastiaan werden in januari 2024 door de gemeenteraad als kinderburgemeester benoemd.

Nina en Thijs waren beiden blij verrast toen ze persoonlijk door wethouder Maarten van der Greft (Jeugd) in de klas op de hoogte werden gebracht van het nieuws dat zij worden voorgedragen als kinderburgemeester. Als cadeautje ontvingen ze een pakketje met allerlei lekkernijen uit handen van de wethouder. Alle kinderen in De Ronde Venen die dit schooljaar in groep 7 zitten, konden zich aanmelden voor de functie van kinderburgemeester. Het college van B en W besloot na het bekijken van alle aanmeldingen Nina en Thijs voor te dragen.

Creatief en grappig

Nina van Kouwen is 10 jaar, woont in Vinkeveen en zit in klas 7 van de Pijlstaartschool. Ze omschrijft zichzelf als een ‘vrolijk en behulpzaam meisje’. Ze is creatief en houdt van knutselen. Ze kan goed zwemmen en zwemmen met een zeemeerminnenstaart vindt ze ‘superleuk.’ Ze wil graag kinderburgemeester worden omdat ze het leuk vindt mensen te helpen. ,Ik ben daar ook goed in. Ik wil dat iedereen met veel plezier in de gemeente woont. Hopelijk kan ik daar als kinderburgemeester bij helpen.’’

Thijs Hoogerdijk is ook 10 jaar, woont in Mijdrecht en zit op het Kidscollege in Wilnis. ,Ik ben een vriendelijke jongen die graag een hengeltje uitgooit en voetbalt bij HSV. Ik ben sociaal, nieuwsgierig, grappig en serieus als ik serieus moet zijn. Ik wil graag kinderburgemeester worden omdat ik vind dat kinderen ook mee mogen denken met projecten.’’

Wethouder Maarten van der Greft: ,,Het was ontzettend leuk om te lezen en te zien dat kinderen die zich hebben aangemeld voor de functie van kinderburgemeester goede ideeën hebben. Ook kunnen zij die vaak al prima onder woorden brengen. Het was daarom lastig om een keuze te maken. Samen met de burgemeester en de andere wethouders kijk ik er naar uit om met Nina en Thijs op pad te gaan. Alle kinderen die zich hebben aangemeld wil ik daarvoor heel erg bedanken.’’

Fotobijschrift: Nina (rechts) en Thijs waren blij verrast met het nieuws dat zij worden voorgedragen als kinderburgemeester.