Nils Eekhoff vijfde op EK wielrennen

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekhoff uit Rijsenhout is afgelopen zaterdag als vijfde geëindigd op het Europees kampioenschap voor beloften, renners jonger dan 23 jaar. In de straten van Alkmaar sprintten na 140 kilometer 33 renners om de prijzen. De Italiaan Alberto Dainese, volgend jaar prof bij Team Sunweb, was met overmacht de snelste. Nils Eekhoff miste in de laatste kilometer een teamgenoot om hem in een goede positie te brengen. Hij moest door de wind om de groep heen fietsen om nog vooraan te geraken en had geen kracht meer over voor een eindjump.

Tour de l’Avenir

Komende donderdag 15 augustus wacht Eekhoff alweer een nieuwe opdracht: deelname aan de Tour de l’Avenir, de Tour de France voor belofterenners. In deze tien ritten tellende wedstrijd, waaraan door 26 landenteams wordt meegedaan, hebben ook Thymen Arensman, Kevin Inkelaar, Ide Schelling, Lars van den Berg en Daan Hoole een plaats gekregen in de Nederlandse selectie.

De race start in Marmande in het departement Lot-et-Garonne. Vervolgens gaat het in oostelijke richting naar eindbestemming, col Le Corbier in de Alpen. Er moet dagelijks flink geklommen worden, niet het sterkste punt van Eekhoff, die zich wel nuttig kan maken in het bijstaan van zijn kopmannen, de klimmers Inkelaar en Arensman. In de weinige min of meer vlakke ritten mag hij zelf strijden voor een mooi resultaat.

Foto: @Team Sunweb