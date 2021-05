Nijntje beweegdiploma’s voor Nora en Carolien

Aalsmeer – Op woensdag 21 april hebben Nora en Carolien, lid van Sportvereniging Omnia 2000, het Nijntje Beweegdiploma 1 gekregen uit handen van juf Tamara. Zij zijn de eerste twee kinderen in Aalsmeer die het Nijntje Beweegdiploma hebben ontvangen. En hopelijk niet de laatste. Want het Nijntje Beweegdiploma is er voor alle kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers.

Carolien en Nora hebben het Nijntje Beweegprogramma gevolgd bij SV Omnia 2000. Eerst gewoon in de gymzaal, maar toen dat niet meer kon zijn de lessen verplaatst naar buiten. Zij hebben het afgelopen jaar via leuke oefeningen en spelletjes tijdens de gymles de basisvormen van bewegen geleerd. Zoals huppelen, klauteren, springen, vangen, balanceren en onder andere gooien. Met als resultaat een diploma.

Omnia feliciteert Carolien en Nora met het diploma en wensen de meisjes nog veel beweegplezier. En wie weet: op naar het Beweegdiploma 2. Interesse gekregen in Nijntje Beweegdiploma voor uw kind? Kijk op de website: www.svomnia.nl bij Gymnastiek en Turnen en vraag een proefles aan via het registratieformulier.