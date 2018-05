Nieuws van de Voedselbank

Aalsmeer – De Voedselbank Aalsmeer bestaat intussen ruim 5 jaar. De Voedselbank voorziet duidelijk in een behoefte en zorgt er wekelijks voor dat mensen, momenteel 33 huishoudens, ruim 100 personen, een voedselpakket krijgen. Het gaat om mensen die door omstandigheden, toeval, pech of eigen fouten tijdelijk onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen. Wekelijks zijn daar veel vrijwilligers voor actief en gelukkig helpt de Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving, bedrijven en particulieren, daar hard aan mee.

Inzamelacties

Op vrijdag en zaterdag 6 en 7 april werd er bij de Albert Heijn Alders in Kudelstaart een boodschappeninzamelingsactie georganiseerd. Het werd een nieuw record van 85 kratten vol met voedsel. Klanten van de Jumbo konden de eerste drie maanden van dit jaar hun statiegeldbonnetjes doneren aan de Voedselbank. De opbrengst was maar liefst 314,55 euro. Momenteel is de opbrengst van de statiegeldbox van AH Praamplein voor de Voedselbank. Twee dames van de Chr. Gereformeerde kerk aan de Lijnbaan komen een paar keer per jaar langs om fruitpakketten te brengen. Deze gezonde gift is voor de klanten van de Voedselbank heel erg welkom. De samenwerking met Oostoogst helpt de Voedselbank ook heel erg bij het streven naar gezonde voedselpakketten. Vorig jaar werden er grote hoeveelheden verse en onbespoten groeten geleverd, bijvoorbeeld: 389 kroppen andijvie, 531 kroppen sla, 124 courgettes, 3480 snackkomkommers, en 1102 paprika’s.

Vacature uitgifte-medewerker

De vacature voor uitgifte-medewerker is nog steeds niet ingevuld. Wie heeft op donderdag tijd voor deze leuke job? De uitgifte-medewerker is iedere donderdag werkzaam van 14.30 tot 18.00 uur in Aalsmeer. Je helpt met het vullen en uitreiken van de voedselpakketten. Je zorgt ervoor dat dit goed verloopt en hebt ook een vriendelijk woord en een luisterend oor voor onze klanten. Heb je (aantoonbaar) affiniteit met de klanten van de Voedselbank? Ben je fysiek in staat om kratten te tillen? En ben je een vrolijke doorzetter? Dan is de Voedselbank op zoek naar jou! Reacties graag aan vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl of info@voedselbankaalsmeer.nl of telefonisch onder nummer 06 -37471838.

Op Geraniummarkt

Op 12 mei staat de Voedselbank weer met een stand op de Geraniummarkt. De Voedselbank verkoopt dan non-food spullen die ze hebben gekregen en die niet doorgegeven kunnen worden aan de klanten. Het gaat om nieuwe en mooie spullen die voor weinig geld weg gaan. De opbrengst is hard nodig voor de kas. Ook iedereen die wat wil weten van de Voedselbank of zich afvraagt of hij/zij wat kan betekenen, is welkom bij de kraam.