Nieuwjaarsreceptie Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap kijkt tevreden terug op een prachtig jaar. Vele mooie kilometers zijn er gemaakt en nieuwe wegen ontdekt. Was in het voorjaar eerst de route naar Zaandam met heerlijk weer, ruim honderd ijsjes van Kees en even op de pont over het IJ wachten voor een verwarde man.

Daarna het weekendje weg, een traditie is geboren, zoveel animo. “We kunnen wel een reisbureau beginnen”, grappen Jan, Joost, Kim en Dirk van het Bromfiets Genootschap. En als laatste de avondrit. Tussendoor nog regelmatig een tochtje voor een ijsje, een haring of gewoon voor een kopje thee in een ander dorp.

Bruist van ideeën

Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap bruist van de ideeën en aangedragen tips. Voor 2018 is het eitje voor de voorjaarsroute al gelegd en weekendje weg begint vorm te krijgen. Alle afgelopen en komende activiteiten kunnen de vier niet organiseren zonder de deelnemers, toeschouwers en personen die van oude techniek houden.

Daarom organiseert het Bromfiets Genootschap een nieuwjaarsreceptie op vrijdagmiddag 5 januari om 17.00 uur in Café Joppe in de Weteringstraat in het Centrum. Jan, Joost, Kim en Dirk proosten graag met iedereen op een veilig, gezellig en ronkend 2018.