Nieuwendijk koopt Renault-vestigingen Arend Auto

Aalsmeer – Autobedrijf Nieuwendijk neemt per 1 oktober 2018 twee Renault dealervestigingen in Amsterdam West en Zuid-Oost over van de Stern Groep (bekend onder de naam Arend Auto). Alle sales en after-sales activiteiten van Arend Auto worden door Autobedrijf Nieuwendijk voortgezet en ook de personeelsleden gaan over naar de nieuwe eigenaar. Nieuwendijk is vanaf die datum operationeel vanuit het pand aan de Donauweg 11 (West) en vanuit het pand aan de Joan Muyskenweg 14 (Zuid-Oost) in Amsterdam.

Familiebedrijf

De Nieuwendijk groep is een familiebedrijf, opgericht in 1980 en inmiddels een begrip in de regionale mobiliteitsbranche met zes vestigingen in Aalsmeer, Amstelveen, Hillegom, Hoofddorp, Lijnden en Uithoorn. Door de overname van de Renault dealervestigingen in Amsterdam van Arend Auto komt het aantal Renault dealerbedrijven van Nieuwendijk op 8. Nieuwendijk vertegenwoordigt de merken Renault, Dacia, en Nissan. Van deze merken zijn zowel nieuwe als gebruikte personen- en bedrijfswagens in de verschillende showrooms vertegenwoordigd. In totaal heeft Autobedrijf Nieuwendijk, verspreid over alle vestigingen, straks ruim 150 enthousiaste medewerkers die altijd voor u klaar staan.

Aanvulling verzorgingsgebied

“Wij zijn blij met deze overname, deze stap is een positieve aanvulling voor ons gehele verzorgingsgebied én de Nieuwendijk groep. De overname van de twee Renault dealervestigingen van Arend Auto past uitstekend in onze strategie”, vertelt Kees Nieuwendijk, algemeen directeur van Autobedrijf Nieuwendijk. Deze overname biedt ons mooie kansen, Nieuwendijk heeft er per 1 oktober 2018 twee nieuwe familieleden bij”, aldus Kees Nieuwendijk.

De twee nieuwe vestigingen in Amsterdam gaan net als de andere Renault dealervestigingen van Nieuwendijk verder onder de naam Autobedrijf Nieuwendijk Amsterdam-West en Autobedrijf Nieuwendijk Amsterdam-Zuid-Oost. De activiteiten aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam Zuid-Oost zullen in de loop van november verhuisd worden naar een nabije gelegen locatie. Meer informatie hierover volgt binnenkort.