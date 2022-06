Nieuwe tentoonstelling in Flower Art Museum

Aalsmeer – In het Flower Art Museum werd afgelopen weekend de nieuwe tentoonstelling ‘The Floral Album’ geopend. Een expositie met werk van 21 kunstenaars en een enorme variëteit. De bloem is in al deze kunstwerken het stralende middelpunt. ‘The Floral Album’ is opgebouwd rond een project van Corry Zwart. Met haar wonderschone detailfoto’s van bloemen als uitgangspunt creëerden kunstenaars uit tal van disciplines nieuw werk, telkens met een foto als inspiratiebron.

Tegeltjeswijsheid

Journalist Truus Oudendijk verrichtte zaterdag de officiële opening. De creativiteit van de kunstenaars in ‘The Floral Album’ deed haar denken aan een tegeltjeswijsheid: Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van. “Corona heeft de kunst- en cultuursector laten struikelen en mensen stil laten staan, maar Corry en al deze kunstenaars mét haar, hebben kans gezien daar een salto van te maken. Een sprong naar nieuwe mogelijkheden, andere inzichten, een nieuw begin”, aldus Oudendijk.

Haar woorden werden gevolgd door een prachtig dansoptreden van Amanda Carter. De tentoonstelling is tot en met half augustus te zien tijdens de vaste openingstijden van het museum tegenover de watertoren aan de Kudelstaartseweg: donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Concert Lumen Ensemble

Naast tentoonstellingen organiseert het Flower Art Museum regelmatig andere activiteiten. In juni is het museum onderdeel van Aalsmeer Flower Festival en in dit kader zijn er ook speciale activiteiten. Zaterdagavond 18 juni is er een concert van het Lumen Ensemble, bestaande uit Anastasia Kozlova (viool) en Eva Tebbe (harp). Deze topmusici gaan dit concert een unieke samenwerking aan met bloemdesigner Mai Hiemstra. Terwijl de musici spelen, maakt Mai een arrangement met prachtige bloemen, waarbij zij zich laat inspireren door de composities.

Flower Festival Pubquiz

Dinsdagavond 21 juni staat in het teken van de Flower Festival Pubquiz. Een leuke avond uit waarbij lokale kennis, bloemenkennis en algemene kennis goed van pas komen. Deelnemen kan met een team van minimaal drie en maximaal vijf personen. Uiteraard zijn er leuke prijsjes te winnen, maar de avond is vooral een feest van herkenning en gezelligheid.

Meer informatie en tickets voor de activiteiten zijn verkrijgbaar via www.flowerartmuseum.nl.