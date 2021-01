Aalsmeer – Via de participatiesite van Aalsmeer is vorig jaar het mooie idee binnengekomen om de speeltuin aan de Berkenlaan te vernieuwen. Samen met de omwonende kinderen en bewoners is een keuze gemaakt voor de nieuwe speeltoestellen.

Gekozen is voor een ‘stoere’ speeltuin met natuurlijke materialen. De speeltuin wordt nu nog omringd door hekken, maar naar verwachting kunnen de buurtkinderen hier vanaf volgende week heerlijk klimmen, schommelen en onder andere van de glijbaan.