Nieuwe serie teken- en schildercursussen in Mijdrecht

Mijdrecht – – Atelier de Kromme Mijdrecht start op 20 november met een nieuwe serie cursussen in tekenen en schilderen. Voor een aantal dagdelen kunt u zich nog als cursist inschrijven. Dit tweede cursusblok van 10 lessen wordt gegeven door bevoegde en ervaren docenten. Op de maandagavond wordt een cursus Abstract aangeboden, waarbij in gemengde technieken kan worden gewerkt. De lessen worden door Angelique Streefkerk gegeven. Op de dinsdagmiddag staat het werken in inkt en met gemengde technieken op het programma. Docente Femke van Os bepaalt in overleg met de cursisten het onderwerp van het te maken werk.

Dinsdag

Al sinds jaar en dag is de dinsdagavond ingeruimd voor het tekenen en schilderen naar levend naaktmodel. Enige vaardigheid is wel een voorwaarde, want er is geen docent aanwezig om je te begeleiden. Er is trouwens ook nog plaats voor enkele vrouwelijke naaktmodellen. Zij ontvangen voor een sessie van twee uur, met verschillende poses, een vergoeding van 30 euro. Modellen kunnen voor nadere informatie een email sturen naar frank.d.deleeuw@planet.nl. Ook op de woensdagochtend is nog plaats voor enkele cursisten. Er wordt dan geschilderd met acrylverf onder leiding van Nico van Oosten. Het thema voor een schilderij kun je zelf bepalen. Op de donderdagochtend staat het schilderen van landschappen in acryl op het programma. Docente is Jackie Hutter. Voor volwassen cursisten is het ook nog mogelijk zich in te schrijven voor het schilderen van Model en Portret in olieverf of de waterverdunbare variant ervan. Deze cursus wordt begeleid door Elly Wu.

Jeugdopleiding

Doordat er te weinig deelnemers waren kon de cursus voor de jeugd op vrijdagmiddag in het eerste cursusblok niet doorgaan. Als er voldoende inschrijvingen zijn, wil het AKM in het tweede cursusblok alsnog een opleiding voor de jeugd organiseren. Docente Maja Roelevelt zal de thema’s en technieken aandragen. De lessen worden, na schooltijd, van 16.25 tot 17.30 uur gegeven.

Informatie

Voor nadere informatie over de kunstenaarsvereniging en de diverse cursussen kunt u terecht op www.atelierdekrommemijdrecht.nl . Via de website kun je je ook inschrijven of contact opnemen met cursuscoördinator Jan Outshoorn, leden@atelierdekrommemijdrecht.nl.