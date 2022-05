Nieuwe Pop-Up Minibieb bij OBS Kudelstaart

Kudelstaart – Sinds de laatste boekenweek, begin april, hangt er een mini-bieb aan de gevel van OBS Kudelstaart. Er wordt bij deze basisschool veel aandacht besteed aan lezen. Zo lezen de leerlingen van groep 8 met leerlingen van groep 3 en 4 die het lezen nog moeten automatiseren.

De leerlingen uit de groepen 6 en 7 hebben exploding boxes gemaakt over het boek wat ze hebben gelezen. Geen ouderwetse boekbespreking, maar doosjes waar alles over het boek te zien en te lezen is. Zo leeft lezen weer op een andere manier.

Omdat de OBS lezen belangrijk vindt, is voor inwoners van Kudelstaart een Pop-Up Minibieb gemaakt. Een Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker kunt maken. De Pop-Up Bieb is tijdens schooltijden te vinden op het kleuterplein van de OBS Kudelstaart dalton. Leent u gerust een boek. U mag het houden, terugbrengen of ruilen. Veel leesplezier!