Nieuwe politiebureau basisteam Aalsmeer-Uithoorn over een jaar klaar voor gebruik

Aalsmeer/Uithoorn – Vrijdag 16 juni is de bouw van het nieuwe politiebureau voor het basisteam Aalsmeer-Uithoorn officieel gestart. Deze keer niet door een eerste paal die geslagen werd, maar door een tijdcapsule die door de twee langst dienstdoende agenten werd ingegraven onder de fundering. In de tijdcapsule zitten foto’s, politiebadges en een brief over de politie anno 2023. Het nieuwe bureau aan de Koningin Maximalaan in Uithoorn is over ongeveer een jaar klaar om in gebruik te nemen.

In 2022 is de kavel aan de rand van Uithoorn verkocht aan de politie en werd overeenstemming bereikt over de bouwplannen. Na het bouwrijp maken van het terrein, is er nu begonnen met de bouw door bouwbedrijf Putter. Bij de officiële start van de bouw waren de burgemeesters van Aalsmeer (Gido Oude Kotte) en Uithoorn (Pieter Heiliegers) aanwezig. “Wij zijn blij dat inwoners van Aalsmeer straks weer dichterbij een fysiek politiebureau kunnen binnenlopen”, aldus Oude Kotte.

Ook wijkteamchef Tanja Höing is blij dat nu met de bouw is gestart: “Het huidige politiebureau in Uithoorn is sterk verouderd en heeft steeds meer mankementen. Wij kijken er naar uit om inwoners van dienst te kunnen zijn in een nieuw en modern pand.” Het pand ligt op een centrale, goed bereikbare plek voor inwoners uit beide gemeenten. Het ontwerp is nadrukkelijk afgestemd op het groene karakter van het gebied.

Inwoners van Aalsmeer kunnen tot die tijd op afspraak terecht bij het politieloket in het raadhuis van Aalsmeer. Voor het doen van aangifte moet een afspraak worden gemaakt via 0900-8844 of www.politie.nl. Het oude politiebureau aan de Dreef in Aalsmeer is sinds 2020 gesloten. Het wordt nog wel door de politie gebruikt om collega’s te laten revalideren.

Foto: burgemeesters van Aalsmeer en Uithoorn op de plek waar het nieuwe politiebureau zal verrijzen. (Foto aangeleverd.)