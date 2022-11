Nieuwe OV dienstregeling Syntus

De Ronde Venen – Vanaf 11 december verandert het openbaar vervoer in De Ronde Venen. Het grote voordeel van de nieuwe dienstregeling zijn snellere verbindingen met belangrijke OV-knooppunten, waardoor inwoners sneller in Amsterdam Bijlmer/Arena, Breukelen en Uithoorn zijn.

Belangrijkste wijzigingen op een rijtje

De buslijnen 126 (Mijdrecht-Amsterdam-Bijlmer/Arena en 130 (Uithoorn Busstation-Breukelen NS) gaan vanaf halte Mijdrecht-Centrum via de Industrieweg en Mijdrechtse Dwarsweg naar Vinkeveen rijden. Deze buslijnen rijden dan niet meer via de Bozenhoven, Burgemeester Padmosweg en de Pastoor Kannelaan. Reizigers vanuit Wilnis kunnen richting Uithoorn reizen met lijn 123 die voortaan de hele dag door gaat rijden. Richting Utrecht kan ook via Woerden gereisd worden. Reizigers naar Amsterdam Bijlmer/Arena kunnen in Vinkeveen overstappen van lijnen 121 en 526 op lijn 126. Er kan ook opgestapt worden op de nieuwe halte bij de rotonde Marickenlaan/Mijdrechtse Dwarsweg of Mijdrecht Energieweg. Daarvoor worden de haltes uitgerust met extra fietsenstallingen en bushokjes.

Snellere verbinding OV knooppunten

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): “De gemeenteraad heeft in 2020 nagedacht over wensen voor het openbaar vervoer. De gemeenteraad wilde niet langer afwachten wat provincie en vervoerder zouden bedenken. Snellere verbindingen naar de belangrijkste OV-knooppunten en behoud van een flexibel systeem in de kernen is daarvan het resultaat. Dit zorgt voor kortere reistijden voor een groot deel van de inwoners en minder overlast voor bijvoorbeeld de bewoners van de Burgemeester Padmosweg.”

De wethouder vervolgt: “Ik realiseer me ook dat de afstanden voor bewoners van Wilnis en van bijvoorbeeld de wijk Molenland naar de haltes groter worden. Er blijven wel bussen via de Burgemeester Padmosweg en Pastoor Kannelaan rijden, namelijk de lijnen 121 en 123. En Syntus Flex en lijn 526 zijn ook alternatieven. Alles afwegende denken we echter toch dat dit toch een verbetering is.”

Proef

Voor de inwoners van Loenersloot, Baambrugge en Abcoude is er goed nieuws. Vanaf december is er een jaar lang een proef met buslijn 120 die langs het station van Abcoude rijdt. Hierdoor kan er al in Abcoude op de trein gestapt worden richting Amsterdam of kan men voor het Sporthuis uitstappen bij het station. Om de extra rijtijd te compenseren vervalt de lus via station Holendrecht. Het blijft wel mogelijk om bij het AMC uit te stappen.

De wethouder sluit af: “Op dit moment zijn er veel meldingen over de uitval van bussen. Dit zorgt voor heel vervelende situaties en een verlies aan vertrouwen in de OV-bereikbaarheid van de gemeente. Syntus geeft aan dat dit komt door een personeelstekort. Wij dringen bij provincie en Syntus aan alles in het werk te stellen om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren.”

Nieuwe dienstregeling

Vanaf 11 december doen reizigers er verstandig aan hun reis te plannen via 9292.nl. Op de website van www.syntus.nl staat een samenvatting van de wijzigingen.