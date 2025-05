Nieuwe opzet MultiCulti Eettafel

Mijdrecht – De derde MultiCuli Eettafel is donderdag 22 mei vanaf 17.30 uur in Open Huis De Rank aan de Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht, in voorbereiding met VluchtelingenWerk. De kosten bedragen slechts € 8,–. Opgeven kan tot 20 mei bij welkom@openhuisderank.nl.

Een woordvoerder: “We kijken met veel plezier terug op de eerste twee, het was heerlijk eten, het was heel druk en gezellig. Dat willen we uiteraard zo houden, maar met deze derde editie willen we graag meer ontmoetingen realiseren. Daarom hebben we deze Eettafel uitgebreider onder de aandacht van vluchtelingen en nieuwe Nederlanders gebracht. En we zullen zorgen voor meer gemengde tafels, zodat we elkaar en elkaars verhalen kunnen leren kennen. Veel koks gaan weer de keuken in om te zorgen voor een heerlijke maaltijd. Deze keer zullen er gerechten zijn uit meer landen dan de vorige keren, steeds meer MultiCulti.”

Op de foto: Gedekte tafels. Foto: aangeleverd.