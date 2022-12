Nieuwe leden welkom bij Vrouwen Badmintonclub

Kudelstaart – Vrouwen Badmintonclub ‘Slagvaardig’ speelt iedere donderdag in de Proosdijhal in Kudelstaart. Er wordt vriendschappelijk gespeeld in dubbel-vorm van 10.00 tot 11.30 uur. Het seizoen loopt van september tot en met april, in de schoolvakanties wordt niet gespeeld.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom vrijblijvend kennis maken en een keer meespelen. Deze maand kan dit nog op 15 en 22 december. Sportieve voornemens voor 2023? Vanaf 12 januari pakken de dames van ‘Slagvaardig’ de badmintonrackets weer op. Ook dan is het mogelijk om kennis te komen maken.

Voor inlichtingen over de Vrouwen Badmintonclub ‘Slagvaardig’ kan een e-mail gestuurd worden naar: elsevdzwaard@gmail.com of jbkooij@kabelfoon.nl