Nieuwe huisvesting voor basisschool De Vuurvogel

Uithoorn – Er werd al jaren over gesproken maar afgelopen donderdag gaf de gemeenteraad groen licht voor de bouw van Kindcentrum Zijdelwaard. Het semipermanente gebouw van De Vuurvogel dateert uit 1969, is sterk verouderd, vertoont mankementen en is hoognodig aan vervanging toe.

Het kindcentrum zal niet alleen het nieuwe onderkomen worden voor basisschool De Vuurvogel, maar zal ook onderdak gaan bieden aan andere organisaties zoals de Internationale Taalklas, MOC ’t Kabouterhuis, Kinderopvang Solidoe en partner voor het Jeugdwerk. Het sluit aan bij de landelijke ontwikkeling om onderwijs, kinderopvang en zorg te versterken. Op deze manier zitten experts dichtbij elkaar en staat de ontwikkeling van het kind echt centraal.

De Brede School en Het Duet zijn de afgelopen jaren al getransformeerd tot kindcentrum en de voordelen van de combinatie van basisonderwijs, kinderopvang en activiteiten op sociaal maatschappelijk gebied zij hier al zichtbaar. In eerste instantie was het onderzoek en uitwerking van nieuwbouw voor De Vuurvogel gericht op de bouw van een nieuwe basisschool maar lopende het onderzoek werd dit plan uitgebreid naar de ontwikkeling van Kindcentrum Zijdelwaard.

Kindcentrum

Basis voor de ontwikkeling is het manifest “Gezond, Veilig en Kansrijk ontwikkelen in Uithoorn”. De wens is een kindcentrum te realiseren, waarbij alle betrokken partijen intensief met elkaar samenwerken. Voor de bouw van dit nieuwe kindcentrum is een aanzienlijke investering van 15,4 miljoen nodig, waar de gemeenteraad op 28 november unaniem akkoord voor gaf. Het schoolbestuur van “Wijzer aan de Amstel” heeft aangegeven 270.000 euro te willen bijdragen als de het gebouw ENG (Energie Neutraal Gebouw) wordt gebouwd en doet ook een bijdrage van 80.000 euro voor de buitenruimte.

Het nieuwe Kindcentrum zal worden gebouwd op de huidige locatie van De Vuurvogel. De basisschool zal daarom in de loop van 2026 tijdelijk verhuizen naar ’t Buurtnest waar tot oktober 2025 nog vluchtelingen worden opgevangen. De planning is dat het nieuwe Kindcentrum Zijdelwaard in de loop van 2028 zal worden opgeleverd.

Unaniem

Naast de bouw Kindcentrum Zijdelwaard zijn er ook plannen voor de bouw van een nieuw pand voor Scholengemeenschap Thamen. De gemeente Uithoorn heeft een compleet aanbod van basis- en middelbare scholen met o.a. De Praktijkschool, SG Thamen en het Alkwin Kollege. Met de nieuwbouwplannen worden gedegen stappen gezet voor het behoud van goed en compleet onderwijs in Uithoorn.

Bijkomend voordeel van de nieuwbouwplannen voor de scholen is dat er ruimte vrij gaat komen voor de bouw van woningen. In een gemeente waar weinig ruimte is voor woningbouwontwikkeling is dat een mooie bijkomstigheid. De gemeenteraad was dan ook unaniem in haar oordeel en de voltallige raad stemde voor de investering in Kindcentrum Zijdelwaard.

Foto: aangeleverd