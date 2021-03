Nieuwe fietsroute verbindt drie linies

Regio – Het is volop in het nieuws. De belangstelling voor fietsen en fietsvakanties is groter dan ooit. Dankzij de geplande nieuwe LF Waterlinieroute heeft de vakantiefietser einde voorjaar een wereld aan natuur, cultuur en geschiedenis te ontdekken. De Langeafstand Fietsroute verbindt straks drie linies: de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het West-Brabantse deel van de Zuiderwaterlinie. De productontwikkeling en bewegwijzering is in volle voorbereiding.

De Langeafstand Fietsroutes (LF-routes) zijn in Nederland al meer dan 33 jaar een begrip onder de vakantiefietser. Dankzij het landsdekkend netwerk fietsknooppunten is de netwerkfunctie niet langer nodig. Samen met routepartners werkt stichting Landelijk Fietsplatform aan de omvorming in een reeks LF-icoonroutes: meerdaagse fietsroutes met een sterk thema en hoge kwaliteit. De LF Waterlinieroute wordt de vierde LF-icoonroute, en tegelijkertijd de eerste volledig nieuwe LF-icoonroute.

Vijf provincies

In overleg met de routepartners in de vijf betrokken provincies is gekeken naar het beste tracé. Projectleider Jan-Joost van Eeuwijk van het Fietsplatform is enthousiast: “We zijn gekomen tot een route waarbij drie linies aan elkaar verbonden zijn: de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het West-Brabantse deel van de Zuiderwaterlinie. Bij elkaar goed voor een 410 km lange fietsroute tussen Edam en Bergen op Zoom.” De essentie van de route ligt bij de thema’s watermanagement, verdedigingswerken en het omliggende strategisch landschap. Zo krijgt de fietser straks een mooie mix van natuur, cultuur en geschiedenis.

Uniek erfgoed toegankelijk

“Met de LF Waterlinieroute maken we uniek erfgoed toegankelijk bij het grote publiek”, aldus Eric Nijland, directeur van het Fietsplatform. “Door de hoogtepunten op de route te benadrukken, versterken we de beleving. En door slimme producten aan te bieden wordt een fietsvakantie nog laagdrempeliger. Denk aan een app waarop je alle overnachtingsadressen op de route kunt zien.” Elke LF-icoonroute heeft een herkenbare huisstijl, heldere bewegwijzering en eigen website. De LF Maasroute was in 2019 de eerste LF-icoonroute. In 2020 volgden de LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute. Beide routes zijn direct al genomineerd voor de Fietsroute van het Jaar 2021 verkiezing. Met de komst van de LF Waterlinieroute is de familielijn nog duidelijker zichtbaar.

Foto: Martin van Lokven

Samenwerking

“De komende maanden werken we aan de bewegwijzering van de route en aan een handige website en fietsgids met achtergrondinformatie. Deze fietsgids neemt de fietser als het ware mee aan de hand. Fietsers waarderen die extra uitleg,” aldus Van Eeuwijk. “We ontwikkelen de route in samenwerking met regionale partners en dankzij financiële bijdragen van de provincie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het is mooi dat we juist in dit Ode aan het Landschap-themajaar de route kunnen opleveren.”