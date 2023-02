Expositie ‘Bovenland’ in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Tot en met 19 maart is in het Oude Raadhuis van KCA de expositie Bovenland te zien. Een expositie die de bijzondere schoonheid van de natuur in en om Aalsmeer laat zien. Zoals vaak vertelt kunst ook hier een verhaal. Het verhaal van de rijke geschiedenis van de Bovenlanden, van de bijzondere flora en fauna en ons cultureel erfgoed, zoals de Stelling van Amsterdam, de Ringvaart en de seringenteelt. En van oude beroepen als visser en kweker die zo kenmerkend zijn voor dit bijzondere landschap. De foto’s zijn gemaakt door Marleen van der Dussen, omgevingsmanager bij Hoogheemraadschap Rijnland, de Aalsmeerse fotografen Kick Spaargaren en Erik de Rijk en door Kramer Seringen, een traditionele Aalsmeerse seringenkwekerij.

Groene As

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Rijnland hebben in de afgelopen jaren de vele kleine natuurgebieden aan elkaar gekoppeld tot een aaneengesloten groen lint tussen Amstelland en Spaarnwoude: de Groene AS. Een ecologische verbinding die de biodiversiteit enorm ten goede komt en het aantal planten- en diersoorten weer laat groeien. In Aalsmeer loopt de Groene AS volledig langs en door het gebied waar Stichting de Bovenlanden Aalsmeer – initiatiefnemer van deze tentoonstelling – zich al meer dan 25 jaar sterk voor maakt. Van het Schinkelbos in het noorden via de Ringvaart en de Oosteinderpoel door de Bovenlanden richting Westeinder Plassen tot aan Leimuiden. Dit unieke gebied is van grote betekenis voor het landschap van Aalsmeer en de regio. De fijnmazige structuur van de watergangen en de enorme verscheidenheid aan activiteiten hebben in de loop van de eeuwen een gebied laten ontstaan met een grote rijkdom aan landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden.

Zaterdag opening

Kom naar het Oude Raadhuis van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en maak kennis met het bijzondere gebied en het werk van Stichting de Bovenlanden Aalsmeer. Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 in het Centrum is iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis, maar een gift wordt zeer op prijs gesteld. De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 18 februari 2023 om 15.00 uur in het Oude Raadhuis. Iedereen is van harte welkom.

Foto: Stichting de Bovenlanden Aalsmeer