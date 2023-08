Nieuwe expositie bij Gezondheidscentrum Croonstadt

Mijdrecht – Van 31 augustus tot 26 oktober exposeert Marie-José Kleibrink-Koeleman in Gezondheidscentrum Croonstadt. Marie-José is lid van Atelier Kromme Mijdrecht. Ze krijgt hier van verschillende docenten les. Ook heeft ze drie jaar de Vrije Kunstacademie Crejat in Alkmaar gevolgd. Dit samen is de reden dat het werk van Marie-José zo gevarieerd is. Haar kracht zit in mixed media, wat wil zeggen dat er verschillende materialen in schilderijen verwerkt zijn. Kleur is ook belangrijk voor haar. Ze heeft zich nu toegelegd in het maken, dus vullen van ArtJournals. Dit zijn een soort kunstboeken waar kleine werken met veel mixed media in te zien zijn. Stempelen, plakken , knippen, gelliplate, sjabloneren, enz.