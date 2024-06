Nieuwe elektriciteitshuisjes voor Stommeer

Aalsmeer – In Aalsmeer staat net als in de rest van Nederland het elektriciteitsnet onder hoge druk. Dat komt bijvoorbeeld doordat er steeds meer woningen en bedrijven komen. Maar ook door de toename van het aantal elektrische auto’s en fietsen, het elektrisch verwarmen van gebouwen en de groei van het aantal zonnepanelen. De capaciteit van het net moet daarom omhoog om storingen te voorkomen. Dat geldt ook voor de wijk Stommeer.

Liander gaat op verschillende plaatsen in Aalsmeer nieuwe elektriciteitshuisjes plaatsen, de zogeheten compact stations. De oppervlakte van zo’n station is tussen de 6 en 8 m2 en hoogte is ongeveer 2 meter boven maaiveld. Rond het station is ruimte nodig voor eventuele werkzaamheden bijvoorbeeld als er storingen zijn. De oppervlakte van de totale ruimte is ongeveer 25 m2. Op de website van Liander is hierover meer informatie te vinden: www.liander.nl/over-liander/ons-elektriciteitsnet/elektriciteitshuisjes.

In de eerste stap bepaalt Liander een zoekcirkel waarbinnen een nieuw elektriciteitshuisje wordt geplaatst. Afhankelijk van het aantal woningen en bedrijven dat wordt aangesloten, zal de maximale afstand tussen de woningen of bedrijven en het huisje 200 meter zijn. Daarna kijkt de gemeente samen met Liander op welke plek in die zoekcirkel het elektriciteitshuisje het best geplaatst kan worden. Daarbij wordt rekening gehouden met zaken zoals veiligheid, verkeer, etc. Ook wordt gekeken hoe het huisje het beste ingepast kan worden in de omgeving.

De afgelopen weken hebben medewerkers van Liander en de gemeente onderzoek gedaan naar de beste opties voor nieuwe elektriciteitshuisjes in de wijk Stommeer.

Planning

Het bepalen van de definitieve locaties is de eerste stap. Alle omwonenden van de nieuwe elektriciteitshuisjes hebben een brief ontvangen. Daarna volgen er voorbereidingen en moeten materialen worden besteld. Naar verwachting zal het zo’n anderhalf jaar duren voordat Liander de elektriciteitshuisjes gaat plaatsen.

Foto aangeleverd door gemeente Aalsmeer.