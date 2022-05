Nieuwe buitenspeelkaart voor Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Klimmen, klauteren, glijden of skaten, het kan allemaal op de speelplaatsen in Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente hoopt dat veel kinderen weer lekker naar buiten gaan. Met de nieuwe Buitenspeelkaart van de gemeente zijn de speelplaatsen in de buurt makkelijk te vinden.

Op de buitenspeelkaart is kinderburgemeester Anne van Duijn te zien. “Het is fijn om buiten te zijn. Je voelt je echt beter als je lekker beweegt in de frisse lucht”, is de boodschap van Anne. “Op de kaart kun je zien waar spelen veilig kan.” En geheel volgens haar belangrijkste speerpunt als kinderburgemeester voegt ze er aan toe: “Geen zwerfafval achterlaten natuurlijk!”

Jongeren op Gezond Gewicht

Aalsmeer is een Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente. Bewegen en buiten zijn, is voor jongeren van groot belang voor een gezonde toekomst. “Buitenspelen is veel gezonder voor kinderen dan de digitale wereld”, zegt Tilly Groot, huisarts in Aalsmeer. “Dus kinderen naar buiten en niet achter het beeldscherm! Het voorkomt overspannenheid, oogproblemen, overgewicht en zorgt voor belangrijke sociale interactie.” Tilly ondersteunt de oproep tot buitenspelen dus van harte. “Het helpt ook bij het voorkomen van gezondheidsproblemen op latere leeftijd.”

Optelsom van goede zaken

Ook wethouder jeugd, onderwijs en sport Bart Kabout is goed te spreken over het initiatief van de buitenspeelkaart. “Bewegen in de buitenlucht op een openbare gratis speelplaats, dat is een optelsom van zaken die wij als gemeente graag steunen”, zegt hij.

Foto: Kinderburgemeester Anne van Duijn en huisarts Tilly Groot met de buitenspeelkaart.