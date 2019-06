Nieuwe bijbeltent in Amsterdamse Bos

Amstelveen – Het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) toert deze zomer met een nieuwe rood-blauwe, circusachtige tent door het land. Het inmiddels vertrouwde thema is weer ‘Blij met de Bijbel’. Van zaterdag 6 tot en met vrijdag 12 juli staat de tent op ‘De kleine speelweide’ Amsterdamse Bos in Amstelveen. Zowel overdag als ’s avonds om 20.00 uur zijn er programma’s voor verschillende doelgroepen, waarin volgens de organisatoren geloof in Jezus Christus en het belang van de Bijbel centraal staan in gesproken en gezongen woord.

De nieuwe tent werd aangeschaft om te kunnen voldoen aan de aangescherpte regelgeving van gemeenten. Donderdag (15.00 uur) is kindermiddag, onder leiding van Pascalle Rademaekers en met een optreden van ICS-schoolkoor ‘De Ceder’. Zaterdagavond is ‘Gaither Homecoming’ meezingavond.

Het NBC is de organisatie rond Bijbelleraar Ab Klein Haneveld, die zelf driemaal spreekt (zondag, woensdag en vrijdag) en ook deel uitmaakt van de BBC-combo, die zondag optreedt met het programma ‘Laagdrempelig’. Andere sprekers zijn: Bert Rietberg (zaterdag), Willem van Stempvoort (maandag), Jürgen Brandt (dinsdag) en Steven van der Hoeven (donderdag).

Muzikale medewerking: Voices of Change (maandag), Bijbelse Boodschap Koor (dinsdag), Stéphanie Kleijne (woensdag), Johan Bruin & Band (donderdag) en Annelies & The Little Band (vrijdag).

Het is de vijftiende zomertournee van het NBC. De stichting begon met de tentcampagnes in 2005, omdat een andere organisatie er toen na 57 jaar vrijwel mee stopte. Klein Haneveld vreesde dat die manier van evangeliseren, waarmee in het verleden ook zijn vader (wijlen evangelist Jacob Klein Haneveld) en Johannes de Heer zich bezighielden, zou ophouden te bestaan.

Meer informatie: www.bijbelstudie.nl