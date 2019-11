Nieuwe aanlegsteiger in centrum Abcoude

Bij bewoners en ondernemers in Abcoude bestaat al langer de wens om een officiële aanlegplaats te realiseren van waaruit bezoekers het centrum van Abcoude kunnen verkennen. In 2017 zijn binnen het Initiatief Abcoude Centrum door bewoners, ondernemers en de gemeente gezamenlijk plannen ontwikkeld om het centrum te verbeteren. Dit alles met het doel een aantrekkelijk, leefbaar, levendig en authentiek centrum te realiseren. Binnen het initiatief zijn in totaal 41 concrete actiepunten geformuleerd, waaronder de aanleg van een aanlegsteiger voor waterrecreanten.

Oud Hollandse Waterlinie sloepenroute

De steiger gaat deel uitmaken van de sloepenroute Oude Hollandse Waterlinie. Dit is een route voor waterrecreanten over waterwegen en langs dorpen die onderdeel waren van deze 350 jaar oude Waterlinie. Door informatie te geven op verschillende locaties, probeert de stichting Oude Hollandse Waterlinie deze geschiedenis levend te houden.

Abcoude speelde een belangrijke rol in deze waterlinie. Het lag als dorp in het zogenaamde ‘inundatiegebied’. Dit zijn de landerijen die onder water werden gezet om de vijand tegen te houden. In 1672 (het Rampjaar), toen ons land werd aangevallen door Engeland, Münster, Keulen en Frankrijk, werd Abcoude geplunderd en platgebrand door de Franse troepen. Dit mede uit frustratie over het water, dat een onneembare barrière vormde. Deze geschiedenis wordt op de steiger verteld.

Realisatie en onderhoud

Voor de realisatie van de steiger betaalt gemeente De Ronde Venen €15.000. Dit bedrag is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld in het kader van het Initiatief Abcoude Centrum. Door subsidie van de provincie Utrecht en een bijdrage van de stichting Oude Hollandse Waterlinie zijn er genoeg middelen voor de realisatie. De aanleg begint eind 2019. In het voorjaar van 2020 kunnen de eerste boten aanmeren.

Afbeelding: Glasnegatief van de Hulksbrug uit 1891. Waar de sloep ligt, komt de nieuwe steiger