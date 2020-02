Nieuw pannendak op woning in Aalsmeer

Aalsmeer – In Aalsmeer kan een familie weer rustig slapen. Zij hebben dankzij de Stichting Leefomgeving Schiphol een nieuw pannendak gekregen. Als vliegtuigen dicht over hun huis komen om te landen op de Aalsmeerbaan, dan vliegen bij wind uit het noordwesten de pannen van het dak. Maar dat is nu met het nieuwe dak verleden tijd.

Hoe ontstaat dakschade?

Wanneer vliegtuigen dalen of juist stijgen verstoren ze de luchtstroming. Dit kan turbulentie of zelfs een kleine wervelwind veroorzaken. Dat wordt een vortex genoemd. Bij bepaalde windrichtingen en als het hard waait, kan deze vortex heel krachtig zijn. Als een vliegtuig gaat landen en laag over een huis vliegt, kan deze vortex het dak raken. Hierdoor trillen dakpannen los en vallen ze van het dak. Dat is natuurlijk enorm vervelend.

Wat doet Schiphol daaraan?

Heb je schade aan je dak veroorzaakt door de vortex van vliegtuigen? Dan kan deze schade direct telefonisch bij Schiphol gemeld worden via 020-6012333 (Schiphol Regiecentrum). Er wordt dan zo snel mogelijk een monteur gestuurd om de schade te herstellen. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Is er meer nodig, dan gaat de stichting samen met de bewoners op zoek naar een passende maatwerkoplossing voor de schade. Lees meer hierover op leefomgevingschiphol.nl/vortex-informatie/.