Nieuw: Kaveltjesavond Veiling Kudelstaart

Kudelstaart – Het bestuur van Stichting Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart nodigt iedere Kudelstaarter (maar zeker ook andere geïnteresseerden) uit voor hun allereerste Kaveltjesavond. Deze informele en inspirerende avond vindt plaats op donderdag 7 maart van 20.00 tot 22.00 uur in Dorpshuis ’t Podium en is de officiële aftrap richting de veilingavond op zaterdag 11 mei. Op deze zaterdag voor Moederdag worden honderden kavels geveild om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Saamhorigheid is hierin hét sleutelwoord: het ene deel van Kudelstaart doet wat voor het andere deel. Kudelstaartse clubs kunnen blijven investeren in hun vereniging door giften uit de lokale stichting. Van de breiclub tot aan de voetbal, iedereen met een goed plan kan aankloppen voor een donatie.

Verbind je naam aan een kavel

Zonder kavels geen veiling. Op de Kaveltjesavond presenteert het kersverse nieuwe bestuur alvast een deel van de kavellijst voor de veiling. Daarop staan kavels die door de veiling zelf zijn ingekocht. Nieuw dit jaar is dat je je naam of die van je bedrijf/organisatie kan verbinden aan een kavel. Er is voor ieder wat wils, net wat bij jezelf, je bedrijf of budget past. Op de website, social media en op de veilingavond zelf zal jouw naam gekoppeld zijn aan de betreffende kavel. Een mooie manier om je maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Uiteraard blijft het ook gewoon mogelijk om zelf een kavel aan te bieden of een donatie te doen.

Kudelknaller

Dit jaar is het mogelijk om een speciale prijs aan te dragen voor de Kudelknaller! Een extra bonusprijs die getrokken wordt op het moment dat de veiling iedere keer de mijlpaal van 5.000 euro heeft bereikt. Voor vragen over de Kaveltjesavond, de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart of donderdag 7 maart verhinderd, maar wel een bijdragen aan dit unieke evenement leveren? Bel of app Susanne Schockman (06-23197438) of Margriet Zethof (06-11080003), stuur een mail aan info@veilingkudelstaart.nl of bezoek de website: veilingkudelstaart.nl

———

Foto: Een greep uit de kavels die bij een eerdere veiling voorbij kwamen