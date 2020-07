Nieuw ‘jasje’ voor de Spoorlaan

Aalsmeer – In de eerste week van mei is gestart met werkzaamheden in de Spoorlaan. De oude riolering was aan vervanging toe. Al het asfalt ging uit de straat en geruime tijd hebben de bewoners van de Spoorlaan en het Korianderhof geleefd aan een zandpad.

Aan de ‘klus’ werd gelijk een herinrichting gekoppeld. Het asfalt is niet meer teruggekomen, maar heeft plaats gemaakt voor dorpse klinkerbestrating. Ook zijn parkeervakken aangelegd. Rest nu nog het beplanten van de kale grond rond de bestaande bomen en natuurlijk de bouwkeet, hekken en paaltjes weghalen.

De werkzaamheden zijn behoorlijk snel uitgevoerd. Er is hard gewerkt, volgens planning zou het vervangen en herinrichting namelijk pas eind september klaar zijn.