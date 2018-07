Nieuw Gezondheidscentrum in Wilnis:Buurt blijft met rotzooi achter

Wilnis – Wie gaat dit opruimen? Zoals u de afgelopen weken in de lokale media heeft kunnen lezen, is er sinds kort een nieuw Gezondheidscentrum aan de Wagenmaker in Wilnis, waar diverse zorgverleners onder één dak hun diensten aanbieden. Het ziet er allemaal prachtig uit, en het is zeker een aanwinst voor Wilnis. Maar helaas blijft de buurt met de rotzooi achter van de verbouwing. De aannemers zijn al enkele weken vertrokken, maar de omgeving ligt bezaaid met afval en overgebleven materialen. De sloot ligt vol met palen, hout, plastic en afval. Ook liggen de overgebleven stoeptegels los langs de kant van de weg. Een rommelige en gevaarlijke situatie. Je vraagt je toch af waarom dit niet netjes wordt opgeruimd zodra de verbouwing is afgelopen? Buurtbewoners zijn het zat, en hopen dat het zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd.