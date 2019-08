Nieuw cursussen van start bij Cultuurpunt

Aalsmeer – De zomervakantie is voorbij en dat betekent dat het nieuwe cursusblok van Cultuurpunt Aalsmeer bijna van start gaat! Volgende maand start het Cultuurpunt weer met verschillende korte, oriënterende cursussen voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd. In deze cursussen wordt kennis gemaakt met de beginselen van muziek, musical, ballet, yoga, boetseren en nieuwe media. Een paar keer per jaar organiseert Cultuurpunt Aalsmeer korte cursussen. Cursussen als Ontdek je talent op een instrument, toetsen en snaren en musical zijn al echte ‘all time favorites’ geworden. Maar ieder cursusblok probeert het Cultuurpunt met vernieuwingen te komen. Zo zijn vorig jaar de cursussen ballet en yoga toegevoegd aan het aanbod. En daar zijn nu ook de cursussen boetseren en nieuwe media bijgekomen.

De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de naschoolse tijd. Onder andere in The Beach Aalsmeer, De Oude Veiling, Place2Bieb en De Werkschuit. Het cursusaanbod is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en start in de week van 7 oktober. Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden op de website van het Cultuurpunt. Ook het inschrijfformulier is daar te vinden.

Gratis kennismaking

Wil jij cultureel of creatief bezig zijn na schooltijd, maar weet je nog niet zo goed wat je precies wilt? Dan ben je op woensdagmiddag 11 september tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom bij Cultuurpunt Aalsmeer in De Oude Veiling aan de Marktstraat 19. Het Cultuurpunt organiseert deze middag een aantal gratis kennismakingsworkshops. Kom gezellig langs en doe mee met yoga, ballet, stop-motion en meer. Wie weet is het iets voor jou. Ontdek deze middag je (verborgen) talenten en schrijf in voor één van de korte cursussen! Niet te lang wachten: vol is vol!